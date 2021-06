Hongrie-Portugal : les compos probables

Le Portugal, tenant du titre, fait son entrée en lice dans l'Euro 2020. La Seleção défie, à 18h, la Hongrie, à Budapest, sur la pelouse de la Puskas Arena. Pour l'occasion, Fernando Santos a décidé d'aligner un 4-2-3-1 devant Rui Patricio. Raphaël Guerreiro, Ruben Dias, Pepe et Nelson Semedo devraient démarrer en défense. Au milieu, c'est la paire William Carvalho-Danilo Pereira qui part avec la faveur des pronostics. Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Diogo Jota sont eux attendus en soutien de Cristiano Ronaldo.

Les Magyars de Marco Rossi, eux, partiraient sur un 3-5-2 classique devant Peter Gulasci. Attila Szalai, Willy Orban et Attila Fiola formeraient la ligne de trois derrière. Filip Holender, à gauche, et Balasz Lovrencsics, à droite, joueraient eux les pistons. Dans l'entrejeu, Lazslo Kleinheisler et Andras Schafer épauleront Adam Nagy. Enfin, devant, Adam Szalai et Rolland Sallai tenteront d'exploiter les éventuelles failles lusitaniennes.