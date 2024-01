Toni Kroos pense à sortir de sa retraite internationale pour l’Euro

D’ordinaire peu adepte des gestes acrobatiques, Toni Kroos pourrait pourtant bien nous offrir une pirouette dans les semaines à venir. Alors qu’il avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale en juillet 2021, après l’élimination de l’Allemagne à l’Euro, le champion du monde 2014 songerait à revenir sur sa décision.

Comme l’indique The Athletic ce mercredi, le joueur de 34 ans souhaiterait se rendre disponible auprès de son sélectionneur Julian Nagelsmann, à seulement quelques mois d’un tournoi à domicile. Sixième joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti cette saison au Real Madrid, Kroos pourrait apporter une véritable plus-value au sein d’un milieu de terrain sinistré ces derniers mois. The Athletic précise que les bonnes relations du joueur avec Nagelsmann pourraient s’avérer décisives.