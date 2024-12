François Letexier élu meilleur arbitre du monde de l’année 2024

S’il réussit souvent de bonnes prestations en coupe d’Europe, François Letexier fait bien plus jaser en Ligue 1. Dernièrement, son choix de ne mettre aucune sanction à Wilfried Singo après la semelle involontaire du défenseur monégasque sur Gianluigi Donnarumma lors de Monaco-PSG a fait couleur beaucoup d’encre. Mais cela n’a pas empêché l’arbitre français de recevoir le titre de meilleur arbitre du monde en 2024 par l’IFFHS.

«À 35 ans, François Letexier est devenu le meilleur arbitre mondial 2024 de l’IFFHS en raison de sa figure de proue dans l’arbitrage mondial, chargé d’arbitrer des matchs prestigieux au niveau national et européen. Il a été désigné par l’UEFA pour arbitrer la finale de l’EURO 2024 Espagne - Angleterre en juillet et les matchs les plus importants de la Ligue des Champions Liverpool - Real Madrid ou Borussia Dortmund - FC Barcelone, où il a bien contrôlé des matchs de haute intensité avec des performances exceptionnelles», indique l’IFFHS sur son site officiel.