AC Milan : Devis Vásquez s’engage pour trois saisons

C’était dans les tuyaux et c’est désormais officiel : Devis Vásquez (24 ans) s’est officiellement engagé avec les Rossoneri jusqu’en 2026. A la recherche de gardien pour pallier la blessure de Mike Maignan, la direction milanaise ajoute un jeune portier à développer sur trois saisons : «L’AC Milan est heureux d’annoncer qu’il a définitivement acquis la signature du footballeur Devis Estiven Vásquez Llach du Club Guaranì. Le gardien a signé un contrat avec le club des Rossoneri jusqu’au 30 juin 2026. Né à Barranquilla en Colombie, Devis a fait ses débuts en équipe première en 2021 et, en deux saisons avec le Club Guaranì, il a fait 28 apparitions en championnat et 3 en Copa Libertadores», a écrit le club lombard dans un communiqué publié sur le site officiel.

Néanmoins, le Milan ne compte pas s’arrêter ici. Avec les fins de contrats de Ciprian Tătărușanu (36 ans) et de Antonio Mirante (39 ans) dans six mois, Paolo Maldini aimerait verrouiller d’autres gardiens de but et les noms de Sergio Rico et Marco Sportiello continuent de prendre de l’ampleur dans la presse italienne.

