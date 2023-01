PSG : l’AC Milan songe à Sergio Rico

Alors que l’AC Milan est toujours à la recherche d’un gardien de but pour assurer l’intérim pendant l’absence de Mike Maignan, la direction des Rossoneri se renseignerait auprès du Paris Saint-Germain au sujet du portier espagnol Sergio Rico, actuellement troisième dans la hiérarchie milanaise derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les deux équipes voudraient s’entendre sur un prêt sec jusqu’à la fin de saison. Paris songe à promouvoir l’Espagnol deuxième gardien la saison prochaine compte tenu du départ probable - sinon certain - de Navas et le Milan représenterait un bon moyen de le remettre en forme pendant six mois.

Pour rappel, le club lombard est en train de finaliser l’arrivée surprise du jeune gardien colombien Devis Vásquez (24 ans), qui évolue dans le club de Guaraní en première division paraguayenne. Les contrats des actuels autres gardiens milanais Ciprian Tătărușanu (36 ans) et de Antonio Mirante (39 ans) ne devraient pas être prolongés lors du prochain mercato estival, tandis que Marco Sportiello, actuellement bloqué à l’Atalanta, reste toujours une cible du Milan.

