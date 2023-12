Ligue des Champions, Manchester United : le terrible constat d’impuissance d’Erik ten Hag

Voilà une sortie de route qu’on n’attendait pas sitôt dans cette compétition. Battu par le Bayern Munich (1-0) sur un but de Coman dans cette 6e et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, Manchester United termine bon dernier de cette poule A. La qualification pour les 8es de finale relevait déjà du miracle car il aurait fallu commencer par battre les Bavarois, et espérer un nul entre Copenhague et Galatasaray. Aucun des deux résultats n’est arrivé. La 3e place était davantage visée ce soir mais c’est un nouveau fiasco qui a eu lieu. Un de plus.

Cette 4e défaite en 6 rencontres de C1 met fin aux espoirs des Red Devils. Il n’y aura même pas de Ligue Europa pour se consoler, alors que la situation en Premier League est déjà difficile, à défaut d’être complètement perdue. «Nous avons commis des erreurs, reconnait Erik ten Hag auprès de TNT Sports. Certaines erreurs individuelles proviennent de plusieurs joueurs. Au final, ce n’est pas suffisant. Aujourd’hui, la performance a été très bonne. Nous ne méritions pas de perdre mais nous avons perdu le match.» Le Néerlandais semblait toujours plus amorphe, presque résigné.

Un déplacement à Liverpool dimanche

Après 465 M€ dépensés depuis son arrivée sur le banc il y a un an et demi, Ten Hag ne parvient toujours pas à enchaîner les résultats et à remettre Manchester United sur la carte des clubs qui comptent. «Nous voulons être plus cohérents. Je dois améliorer l’équipe. Je dois les guider et les joueurs doivent être plus responsables. Nous devons en tirer des leçons. Nous avons joué du bon football en Ligue des champions. Rasmus Hojlund a marqué cinq fois. C’est une très bonne performance. Vous devez intégrer cela en Premier League. Nous voulons revenir en Ligue des champions» répète encore l’entraineur ce soir.

Un discours qui passe de moins en moins auprès de ses joueurs. Cette 12e défaite en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison est peut-être celle de trop, alors qu’il faudra se rendre à Liverpool ce dimanche (17h30). Plus que Ten Hag, c’est une nouvelle désillusion pour un club qui les enchaîne. C’est déjà la 3e fois sur ses 7 dernières campagnes de Ligue des Champions (les dernières disputées depuis le départ de Sir Alex Ferguson) que les Red Devils ne passent pas les poules. Pour ne rien arranger dans cette soirée, Harry Maguire s’est blessé aux adducteurs, lui qui revenait bien ces dernières semaines, tout comme Luke Shaw. Quand rien ne va…