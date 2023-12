Manchester United : le retour en grâce inattendu d’Harry Maguire

C’est un come-back que pas grand monde n’avait pressenti. Invité à quitter le club l’été dernier, Harry Maguire a fait le choix de rester à Manchester United, alors qu’il apparaissait très loin dans la hiérarchie derrière Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Victor Lindelöf et même Luck Shaw parfois replacé dans l’axe ou encore le vétéran Johnny Evans. Les deux premiers mois ont été particulièrement difficiles pour lui, passant 26 minutes seulement (deux apparitions) sur le terrain mais depuis octobre, tout a changé. L’Anglais est revenu en grâce au point d’être l’indéboulonnable d’Erik ten Hag dans sa charnière.

«Il sait ce que j’attends de lui, prévenait le Néerlandais à la mi-août. Je suis ici depuis un an maintenant et vous savez ce que j’attends d’un défenseur central. Il s’agit de montrer son caractère, d’être convaincu de jouer ce rôle, il a toutes les capacités pour le faire et c’est à lui de jouer quand l’opportunité sera là.» Un discours entendu. Depuis le 7 octobre, Maguire n’a plus quitté le onze de départ et n’a pas manqué la moindre minute de jeu toutes compétitions confondues. Comme si la perte du brassard de capitaine laissé à Bruno Fernandes l’avait libéré d’une responsabilité trop grande pour lui.

D’indésirable à taulier de la défense en deux mois

Il peut s’occuper de lui, et de lui seul. Après avoir mangé son pain noir, il a su inverser l’ordre des choses, profitant également des circonstances. Lisandro Martínez s’est blessé au pied à la mi-septembre et n’a toujours pas de date de retour, tout comme Tyrell Malacia. Luke Shaw est lui aussi passé par la case infirmerie, alors que Raphaël Varane connaît une baisse de régime. Si les résultats des Red Devils sont toujours aussi irréguliers, même s’ils ne sont qu’à trois points de la 4e place, virtuellement qualificative pour la Ligue des Champions, les prestations du défenseur central retrouvent les sommets atteints du temps de Leicester.

Pour sa seconde titularisation de la saison, il est élu joueur du match contre Sheffield United. «Harry joue comme nous le voulons, en dominant l’adversaire. Je suis satisfait de ses performances. Hier, il méritait le titre d’homme du match. Il a été très bon et a très bien lu le jeu. Je suis heureux pour lui», réagissait Ten Hag. Depuis, il n’a pas baissé le pied et s’est même affirmé comme l’élément fort de la charnière, aux côtés de Lindelöf la plupart du temps. Le mois de novembre fut tout simplement parfait sur la scène nationale : trois matchs, trois victoires, aucun but encaissé.

Elu joueur du mois de Premier League en novembre

De quoi être récompensé par le trophée de joueur du mois par la Premier League, une grande première pour lui. «Je n’aurais pas pu le faire sans mes coéquipiers, le staff et vous, les fans. Votre amour et votre soutien ne passent pas inaperçus», a-t-il réagi sur les réseaux sociaux. Les supporters justement, cause de bien des maux pour le défenseur, cible de moqueries faciles et répétées depuis des mois, des années même. La faute à un transfert démesuré (87 M€ en 2019) faisant de lui le défenseur central le plus cher de l’histoire, à un costume un peu trop grand, un physique dégingandé et un petit paquet d’erreurs aussi.

Dans un océan de mauvaises nouvelles (les affaires Greenwood et Antony, la polémique autour de Sancho, une vente du club qui traîne en longueur et des résultats irréguliers), la résurrection d’Harry Maguire est la bienvenue. De quoi également mettre en sourdine les critiques sur sa présence en équipe d’Angleterre, lui qui compte tout de même 62 sélections (7 buts). West Ham peut toujours revenir à la charge cet hiver, le joueur de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2025, ne devrait bouger nulle part. Son transfert est désormais un non-sujet. Personne ne s’y attendait il y a encore trois mois mais c’est bien Manchester United qui se frotte les mains.