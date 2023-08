Manchester United : Erik Ten Hag met Harry Maguire au défi

Cité à Chelsea, proche de West Ham mais finalement toujours à Manchester United où il est persona non grata : voilà comment synthétiser en quelques mots l’été pour le moins incertain de Harry Maguire. Alors qu’il pourrait finalement passer la saison du côté d’Old Trafford dans la peau d’un remplaçant sporadique, le défenseur de 30 ans devra manger son pain noir et être performant durant les quelques minutes qui lui seront accordées s’il veut redorer son blason.

Présent en conférence de presse à la veille d’un déplacement périlleux à Londres pour y affronter Tottenham, le technicien batave est revenu sur la situation de son ancien capitaine et lui a donné la direction pour revenir au premier plan avec les Red Devils : «je suis heureux qu’Harry soit ici. Il doit se battre pour sa position - comme tout le monde dans l’équipe doit le faire - parce que nous avons construit une équipe avec deux joueurs pour chaque poste et nous en avons besoin. C’est à lui de décider. Il sait ce que j’attends de lui. Je suis ici depuis un an maintenant et vous savez ce que j’attends d’un défenseur central. Et il peut le faire. Je l’ai dit plusieurs fois avant qu’il ait les capacités de le faire, alors maintenant il doit le montrer. Il s’agit alors de caractère, d’être convaincu de jouer ce rôle, il a toutes les capacités pour le faire et c’est à lui de jouer quand l’opportunité sera là.» Reste à savoir si Maguire est en mesure de relever le défi imposé par l’entraîneur de 53 ans.