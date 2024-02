AS Rome : Francesco Totti adoube Paulo Dybala

Une performance magistrale. Ce lundi soir face au Torino, Paulo Dybala s’est rappelé au bon souvenir de son époque piémontaise en inscrivant un triplé face au Toro. Une belle prestation individuelle qui a permis à la Roma de prendre les trois points et de consolider sa sixième place au classement. Forcément, ce match gargantuesque a réveillé l’Italie qui s’est enthousiasmée pour la Joya.

Légende de la capitale transalpine et de la Louve, Francesco Totti suit assidûment les prestations du club romain. Forcément, voir son cadet performer de la sorte avec les Giallorossi plaît à Totti : «nous parlons d’un joueur fuoriclasse, d’un champion. Je suis heureux pour son premier triplé, en espérant en voir d’autres plus importants, pour lui et pour la Roma.»