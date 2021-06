Chelsea : l'Inter Milan recale la proposition pour Achraf Hakimi

Chelsea pensait bien doubler le Paris Saint-Germain dans le dossier Achraf Hakimi. En effet, les Blues ont formulé une offre à hauteur de 60 millions d'euros plus Christensen et Emerson Palmieri. Mais selon La Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan reste inflexible pour son défenseur marocain et attendrait toujours 75 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Le champion d'Italie en proie à de gros soucis financiers, ne souhaite pas obtenir de joueurs supplémentaires. L'objectif demeure limpide pour les Nerazzurri : renflouer les caisses avec de l'argent frais. Chelsea sait donc à quoi s'en tenir pour les prochaines semaines...