Les deux atouts de Chelsea pour contrer le PSG dans le dossier Achraf Hakimi

La priorité du Paris SG en ce début de mercato estival se nomme Achraf Hakimi (22 ans). Les discussions sont en cours avec l'Inter, qui réclame toujours 80 M€, tandis que l'international marocain (34 sélections, 3 réalisations) semble séduit à l'idée de débarquer dans la capitale cet été et est déjà tombé d'accord sur les contours d'un contrat.

Oui mais voilà, si le PSG est en pole position sur ce dossier, il n'est pas le seul en course. Chelsea adore également l'ancien pensionnaire du Real Madrid. Et pour tenter de se l'offrir, les Blues, champions d'Europe, ont deux sérieux arguments à faire valoir auprès des Nerazzurri.

Deux joueurs dans la balance

Sky Sport Italia indique en effet que lors de leurs premiers échanges avec leurs homologues transalpins, les Londoniens leur ont fait savoir qu'ils étaient prêts à inclure plusieurs joueurs dans l'opération. Une idée qui fait son chemin dans l'esprit des Lombards, en proie à d'énormes difficultés financières et désireux de se renforcer à moindres coûts cet été. L'un des joueurs évoqués se nomme Emerson Palmieri (26 ans).

Le latéral gauche international italien (16 sélections) joue très peu à Chelsea et plaît depuis longtemps à l'Inter. L'autre élément proposé dans le deal, c'est Andreas Christensen (25 ans). Le central international danois (41 sélections, 1 but), plutôt bon cette saison lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui, ne semble pas être un choix n° 1 pour Chelsea, où son contrat expire dans un an (juin 2022). Les discussions sont en tout cas ouvertes et Chelsea compte bien jouer un mauvais tour au PSG.