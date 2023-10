Rafael van der Vaart allume totalement l’Ajax Amsterdam !

Ancienne gloire de l’Ajax Amsterdam entre 2000 et 2005, Rafael van der Vaart a ensuite brillé à Hambourg, au Real Madrid et à Tottenham. Le milieu offensif néerlandais finaliste de la Coupe du monde 2010 reste un observateur attentif du monde du football. Consultant sur la chaîne de télévision NOS, il a suivi attentivement la nouvelle désillusion des Godenzonen contre Utrecht. Désormais dix-septième, l’Ajax Amsterdam est dans une crise sans précédent et son coach Maurice Steijn est menacé. N’ayant pas sa langue dans sa poche, Rafael van der Vaart a allumé l’équipe actuelle des Lanciers.

«Alors vous dites que Steijn m’a influencé parce qu’il m’a demandé d’être son assistant ? Je parle de manière indépendante. Ce que je vois, c’est une équipe merdique avec des joueurs merdiques ! Vous ne pouvez plus jouer comme l’Ajax. Il faut partir du fait que vous n’êtes pas meilleur que votre adversaire, car il n’a tout simplement pas les qualités pour cela. Même les bons joueurs sont ramenés à ce niveau. Il ne reste plus grand-chose non plus. Cela semble un peu diabolique, mais il faut penser comme un candidat à la relégation pour le moment. C’est très triste, mais c’est vrai» a-t-il lâché. Des mots forts qui traduisent la dynamique chaotique de la formation amstellodamoise.