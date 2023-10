L’Ajax Amsterdam face au spectre de la relégation !

Monument en péril. À l’image de l’Olympique Lyonnais en France, un autre grand club traverse une sacrée crise. Direction les Pays-Bas et l’Ajax Amsterdam. Faisant partie de la première division sans discontinuité depuis 1956 comme leurs rivaux du PSV Eindhoven et du Feyenoord Rotterdam, les Lanciers dominent la scène locale avec 3 des 5 derniers titres de champions glanés. Néanmoins, la saison dernière s’est mal terminée avec une troisième place et cet exercice 2023/2024 est bien pire. C’est simple, la bande de Maurice Steijn pointe au 17e rang soit dans la zone rouge après 7 matches disputés. Pire, la dernière victoire du club remonte au mois d’août. Le 24 exactement lors d’un barrage aller de Ligue Europa contre le Ludogorets Razgrad. Depuis, le club amstellodamois a enchaîné huit matches sans gagner et reste sur quatre défaites de rang en championnat.

L’Ajax Amsterdam est relégable

Troisièmes de leur poule de Ligue Europa avec seulement 2 points, les Godenzonen sont dans une grave crise de confiance sur le plan local et restent sur des défaites contre Twente (3-1), Feyenoord (4-0), l’AZ Alkmaar (2-1) et ce dimanche contre Utrecht (4-3). Une dernière rencontre qui démontre que le mal est profond. Mené 2-0 suite aux buts de Ryan Flamingo (44e) et Mike van der Hoorn (48e), l’Ajax Amsterdam va réagir avec un doublé de Kristian Hlynsson (52e et 55e) ainsi qu’un penalty de Steven Bergwijn (65e). Mais alors que la victoire semblait enfin se rapprocher, Jens Toornstra a égalisé (71e) et le match a été arrêté quelques minutes après suite au jet d’un gobelet sur la pelouse. Mais plutôt que de réveiller l’Ajax Amsterdam, cela a permis à Oscar Fraulo d’aller chercher la victoire 4-3 d’Utrecht (90e). Une nouvelle fois, des jets de projectile ont perturbé la fin de match qui est quand même allée à son terme.

Interrogé à l’issue de la rencontre, le buteur Steven Bergwijn n’y est pas allé de main morte : «je me tiens ici avec encore une fois un sentiment de merde. Nous avons encore perdu. Pour être honnête, je ne peux pas décrire mes sentiments.» Meilleur buteur du club avec trois réalisations, il est l’un des rares à sortir du lot dans une équipe en parfaite décrépitude. Le coach Maurice Steijn qui n’a toujours pas été licencié, mais dont l’avenir est clairement menacé a livré un constat assez surprenant : «lorsque le match a été suspendu (à 3-3 ndlr) , j’ai dit à mon équipe de tout faire pour au moins avoir 1 point tout en visant la victoire. Nous voulions forcer le FC Utrecht à jouer de longs ballons. Une fois le ballon récupéré, nous voulions créer un homme libre supplémentaire sur le terrain, c’était notre plan tactique aujourd’hui.» Une stratégie qui a totalement volé en éclat comme sur le début de saison. D’ailleurs c’est simple, 39 joueurs ont été utilisés depuis le début de l’exercice par l’ancien coach du Sparta Rotterdam.

Maurice Steijn menacé

Désormais, la question de son départ revient de plus en plus et il a été obligé d’y répondre après cette nouvelle défaite contre Utrecht : «si le club pense que ce serait la meilleure façon d’avancer, qui suis-je pour dire non ? Eh bien, sur la base des résultats, oui (un licenciement serait logique, ndlr). Mais sur la base de ce que nous pouvons encore réaliser, non. J’ai vu quelques petites choses positives aujourd’hui. Quand vous marquez 3 buts à l’extérieur au FC Utrecht, la victoire devrait être dans votre poche. Je vais rester combatif pour redresser la situation pour ce club. Quand j’entre dans le club, je peux sentir le soutien des gens du club, de mes joueurs et de mon staff. Je peux juste sentir qu’il y a toujours de la confiance en moi. Nous savons que nous sommes en crise, mais je peux seulement vous dire que c’est le sentiment que j’éprouve».

Devant défier Brighton (jeudi) et le PSV Eindhoven (dimanche), l’Ajax Amsterdam ne s’avancera pas dans la meilleure des formes pour cette semaine importante. Le fruit d’un été raté et d’un début de saison qui n’aura jamais su corriger les erreurs réalisées. Perdant de nombreux cadres, ne parvenant pas à se renforcer en conséquence, l’Ajax Amsterdam a rapidement viré son directeur sportif Sven Mislintat qui aurait gonflé le prix de certains transferts pour récupérer de l’argent via sa société Matchmetrics GmbH. Une enquête interne s’est tenue suite à l’arrivée de Borna Sosa et le dirigeant allemand a été licencié. Peu après, le président Pier Eringa a annoncé sa démission suite aux mauvais résultats de l’Ajax Amsterdam. Sans capitaine, le navire amstellodamois est en train de dériver et risque de couler s’il n’est pas vite redressé. L’heure est grave dans la Venise du Nord…