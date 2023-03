Bayern : Hasan Salihamidžić flingue les joueurs après la défaite à Leverkusen

Le Bayern Munich restait sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues avant de chuter à Leverkusen face au Bayer (2-1). Une défaite, conjuguée à la large victoire du Borussia Dortmund contre Cologne (6-1), et les Munichois laissent filer la première place. Mais au-delà de cette conclusion amère, c’est la physionomie de la rencontre qui a choqué Hasan Salihamidžić.

Après la rencontre, le directeur sportif du Bayern Munich a souhaité mettre les points sur les i et il n’a pas été tendre avec les joueurs de Julian Nagelsmann. «J’ai rarement vu quelque chose comme ça. Nous avons tout raté et nous avons été dépassés par une équipe qui avait un match et qui a gagné jeudi. Nous étions inférieurs dans tous les aspects aujourd’hui» a confié, visiblement très agacé, Hasan Salihamidžić.

