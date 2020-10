Le message de Klopp à ses joueurs après la gifle reçue à Aston Villa

S’il est en poste depuis maintenant cinq ans chez les Reds, Jürgen Klopp a depuis deux saisons pris l’habitude de malmener ses adversaires sur le terrain. Mais peu avant la trêve internationale la semaine dernière, le tacticien allemand a vu son équipe se faire humilier sur la pelouse d’Aston Villa (7-2). Une défaite et pas des moindres qui a tout bonnement rendu fou l’ancien coach du BVB. «La nuit qui a suivi le match n'a pas été la meilleure nuit de ma vie», a-t-il confié dans une interview accordée à la BBC.

«Je me suis levé le lendemain matin et je savais que je devais parler à mes garçons. Mais ils n'étaient pas là. Je leur ai envoyé un long message. Il résumait à peu près mes pensées sur ce qui s'était passé, et après cela je me suis senti beaucoup mieux parce que c'était fini. A partir de ce moment, nous pouvions aller de l'avant. (...) Nous avons eu assez de temps pour y faire face, même si perdre une partie est toujours l'inverse de ce que vous voulez.» Liverpool a l'occasion de se rattraper dès ce week-end. Mais pour cela il faudra se défaire de la séduisante équipe d'Everton, leader de Premier League.