FC Barcelone - Majorque : les compositions officielles

En ouverture de la 28e journée de la Liga, le FC Barcelone reçoit Majorque au stade olympique Lluís Companys (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Sur une série de sept matches sans défaite, le FCB, troisième avec 58 points, prépare son 8e de finale retour de Ligue des champions face à Naples (mardi 21h00, 1-1 à l’aller) et peut mettre la pression sur Gérone (2e, 58pts) et le Real Madrid (1er, 66 pts) en cas de succès. De leur côté, les Majorquins, 15es avec 27 points, ont huit unités d’avance sur Cadix, premier relégable, et sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao.

Pour cette rencontre, Xavi, suspendu d’ailleurs tout comme Araujo, est privé d’Alonso, Baldé, De Jong, Ferran Torres, Gavi et Pedri (blessés) et fait tout de même souffler Lewandowski qui débute sur le banc. Cubarsi est aligné derrière avec Inigo Martinez et Kounde et Cancelo sur les côtés. Chistensen va évoluer en sentinelle au milieu avec Gundogan et Raphinha puisque Guiu est titulaire en attaque avec Lamine Yamal et Joao Felix. Javier Aguirre, entraîneur de Majorque, a aussi ses absents. Maffeo et Valjent sont blessés tandis que Mascarell est suspendu. Le Mexicain opte pour un 5-3-2 avec de la taille devant puisqu’il associe Larin à Muriqi. Darder, ancien lyonnais, débute dans l’entrejeu avec Samu et Morlanes. Derrière, Nastasic est présent ainsi que Rajkovic dans le but, ancien gardien de Reims.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Cancelo – Gundogan, Christensen, Raphinha – Yamal, Guiu, Joao Felex.

Majorque : Rajkovic – Gonzalez, Copete, Raillo, Nastasic, Lato – Darder, Samu, Morlanes – Muriqi, Larin.