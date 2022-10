Eintracht - OM : les compositions officielles

Rencontre de la cinquième journée de Ligue des Champions dans le groupe D, le choc entre l'Eintracht Francfort et l'Olympique de Marseille s'annonce crucial dans l'optique de l'avenir européen des deux équipes. À domicile, les Aigles s'organisent en 3-4-2-1 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Hrvoje Smolčić, Kristijan Jakić et Evan Ndicka. Eric-Junior Dina Ebimbé et Christopher Lenz assurent les rôles de pistons alors qu'on retrouve Daichi Kamada et Djibril Sow dans le double pivot. Jesper Lindstrøm et Mario Götze auront la mission d'orienter le jeu derrière Randal Kolo Muani.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Phocéens s'articulent en 3-4-2-1 avec Pau Lopez comme dernier rempart. Devant lui, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot constituent la charnière alors que Jonathan Clauss et Nuno Tavares prennent les couloirs. Valentin Rongier et Jordan Veretout se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Alexis Sanchez est soutenu par Mattéo Guendouzi et Amine Harit.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Eintracht Francfort : Trapp - Smolčić, Jakić, Ndicka - Ebimbé, Kamada, Sow, Lenz - Lindstrøm, Götze - Kolo Muani

Olympique de Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez

Pour cette journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 150€ sur une victoire 2-1 face au Eintracht Francfort pour tenter de remporter 1 485 € (cote à 9,90). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre FRANCFORT - OM en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.