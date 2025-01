Toulouse s’excuse après un tweet polémique

Le Toulouse FC a présenté ses excuses après la polémique suscitée par un tweet concernant l’affaire du «faux Brad Pitt». Dans un communiqué sur X, le club a déclaré :« Nous comprenons que notre tweet ait pu être mal interprété, et nous vous présentons nos sincères excuses. Nous regrettons profondément si nos propos ont pu véhiculer un message négatif. Nous nous engageons à faire preuve d’encore plus de soin et de discernement à l’avenir ».

Pour rappel, un individu a usurpé l’identité de l’acteur américain pendant plusieurs mois afin d’escroquer une femme de 53 ans, croyant entretenir une relation amoureuse avec la star. L’escroc aurait réussi à lui soutirer près de 830 000 euros durant cette période. Après avoir tenté de se suicider trois fois, la victime a été hospitalisée dans une clinique spécialisée pour les dépressions graves, relate TF1.