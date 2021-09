PSG : Jérôme Rothen très inquiet pour la MNM

Le trio Kylian Mbappé-Neymar-Lionel Messi n'a pas franchement brillé du côté de Bruges ce mercredi soir pour la 1ère journée de Ligue des Champions (1-1). Si Mauricio Pochettino a vu du bon, la presse européenne a taillé les compères dans les grandes largeurs. Un autre observateur s'inquiète de la première prestation des trois hommes, alignés ensemble au coup d'envoi sous le maillot du Paris SG. C'est Jérôme Rothen. Et l'ancien Parisien ne s'est pas privé pour le dire ce jeudi au micro de RMC.

«Ce n’est pas anodin. Je mets en alerte les gens. J’attendais beaucoup mieux, tout ne peut pas être parfait. Mais ils se devaient de montrer un autre visage. J’ai été déçu de leur positionnement et de leur investissement, je n’ai quasiment rien vu dans leur complicité. Messi et Neymar ont un peu forcé pour se donner le ballon en oubliant par moments Mbappé. Ce n’est pas anodin ce qui s’est passé, il faut faire attention. Certains vont dire qu’ils ne sont pas prêts. Mais ça ne marchera pas comme ça. S’ils ne changent rien, ils peuvent être en danger. L’essentiel, c’est l’investissement. Comment ces joueurs se fondent dans le collectif ? S’ils ne veulent pas faire d’efforts, on ne peut pas jouer avec ces trois-là, avec trois joueurs qui s’en fichent quasiment de comment récupérer le ballon. Si tu mets huit joueurs focalisés sur le fait de bien défendre pour laisser deux joueurs devant, ça peut passer. C’est jouable mais il faut que les deux joueurs devant fassent de grosses différences. Mais mettre seulement sept joueurs défensifs, c’est se mettre en difficulté», a lâché l'ancien international tricolore, avec des mots forts. Méfiance donc.