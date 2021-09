Toute l'Europe juge le faux départ du PSG et son trio magique

La suite après cette publicité

«Messi ne suffit pas pour gagner»

Toute l'Europe regardait le match du PSG, des étoiles dans les yeux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la déception qui domine dans les journaux du continent. En témoigne, la Une du Corriere dello Sport. «Quelle désillusion», peut-on lire en couverture du quotidien transalpin. En Belgique, La Dernière Heure reste sobre et titre «Bruges fait plier l'armada du PSG». En Espagne, vous vous en doutiez, le résultat fait les gros titres. Pour Mundo Deportivo, «Messi ne suffit pas pour gagner». Alors que pour Sport, c''est le trio global qui est visé: «le trident du PSG ne part pas du bon pied», titre ainsi le journal catalan. Selon As, c'était carrément une «nuit d'Halloween». Enfin, outre-Manche, les tabloïds sont plus mesurés à l'image du Daily Mirror qui a vu un Messi «pas d'humeur magique».

«Le Milan et l'Inter, ça fait mal comme ça»

En Italie, on revient également sur le coup dur pour l'AC Milan, qui s'est fait reprendre par Liverpool, jusqu'à perdre le match 3 buts à 2. Mais l'Inter jouait aussi hier soir, et le sort n'a pas été plus heureux pour le voisin lombard. En effet, le Real Madrid a arraché la victoire (1-0), à la 89e minute par l'intermédiaire de Rodrygo. Tuttosport évoque ainsi «une claque» pour l'Inter. Pareil pour le Quotidiano Sportivo ! «Le Milan et l'Inter, ça fait mal comme ça», se lamente le quotidien transalpin. C'est le même titre pour La Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose parle d'un « départ amer » pour ses deux équipes milanaises.

Le Real a un «banc en or»

Du côté de l'Espagne, le ton est un peu différent. En couverture de Marca, on se réjouit de cette victoire arrachée dans les derniers instants. «Qu'ils sont grands les petits», se régale le journal ibérique. Car c'est Rodrygo qui a planté, sur une passe d'Eduardo Camavinga, qui ont respectivement 20 et 18 ans. De son côté, As insiste sur «ce banc en Or», puisque les deux jeunes héros du soir sont entrés en jeu pour offrir la victoire au Real Madrid.