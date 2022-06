Thiago Silva appelle Neymar à le rejoindre à Chelsea

La suite après cette publicité

La prise de parole médiatique de Nasser Al-Khelaïfi va-t-elle chambouler le destin de Neymar ? Confortablement installé au Paris Saint-Germain avec un contrat courant jusqu’en 2026 (et bientôt 2027 ?) assorti d’un salaire annuel de 35 M€, l’international brésilien (119 sélections, 74 buts) a vu son avenir parisien être sérieusement remis en question.

Concrètement, s’il a rapporté gros au PSG en termes de marketing, Neymar n’a pas été à la hauteur, sportivement parlant, de l’investissement XXL consenti par les Rouge-et-Bleu en 2017. En promettant une révolution de palais, les dirigeants franciliens ne veulent plus d’éléments non concentrés à 100% sur le projet parisien. Depuis, comme en 2019, Neymar refait la Une des gazettes des transferts.

Encore un pestiféré du PSG chez les Blues ?

Annoncé à la Juventus ainsi qu’à Chelsea, l’Auriverde aurait un prix de vente estimé à 50 M€. Mais si Paris veut vraiment s’en séparer, le club de la capitale pourra-t-il vraiment trouver une formation capable d’assumer le salaire stratosphérique de sa star ? Dernièrement, le clan Neymar a clairement fait savoir qu’il faudra payer cher pour déloger le natif de Mogi das Cruzes. En attendant de voir si la situation évoluera, un homme souhaite ardemment le départ de Neymar : Thiago Silva.

Poussé vers la sortie par le PSG en 2020, le défenseur brésilien veut voir son compatriote venir chez les Blues. « Il doit venir à Chelsea (rires) ! S’il doit partir, il doit venir ici. Si ça devait se produire, c’est la meilleure option possible pour lui. On n’a pas besoin de faire des commentaires sur la qualité de Neymar. En plus, c’est un super ami. J’espère que ça va se concrétiser et que ça ne restera pas que des rumeurs. Mais je ne suis au courant de rien », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par UOL Esporte. Et vu la réussite des ex du PSG à Stamford Bridge, Neymar y réfléchira peut-être à deux fois.