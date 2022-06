PSG : Neymar a pris contact avec la Juventus

La suite après cette publicité

Au Paris Saint-Germain, les stars sont averties. «Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, et on verra le résultat», expliquait récemment Nasser Al-Khelaïfi à propos d'une question sur l'avenir de Neymar, dans les colonnes du Parisien. De quoi faire bouger les choses en interne, après l'arrivée de Luis Campos, nouveau conseilleur sportif parisien.

Car la situation du Brésilien de 30 ans soulève une question au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, l’international auriverde a perdu de sa superbe. Et l’énorme investissement consenti par le PSG (222 M€ + 35 M€ de salaire annuel) n’a clairement pas été rentabilisé sur le plan sportif. «Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées», ajoutait encore le président parisien, dans Marca.

Une opération difficile pour la Juve

En ce sens, le quotidien ibérique AS nous informe que le clan Neymar a commencé à entamer des discussions avec la Juventus, pour une possible porte de sortie. Cependant, Neymar devra faire des concessions salariales pour trouver un nouveau challenge. D'autant plus que la Juventus aurait déjà trouvé un accord pour le retour de Paul Pogba et travaille actuellement pour boucler la signature de l'ex-Parisien Angel Di Maria, parti libre du PSG à l'issue de la saison.

Mais récemment, L’Équipe révélait un frein de taille pour la direction bianconera. Automatiquement prolongé jusqu’en 2026 le 1er juillet 2021, l’Auriverde dispose d’une clause similaire qui lui permettra d’être lié au PSG jusqu’en 2027 à partir du 1er juillet prochain. Une clause qui rendrait l'opération inabordable pour la Juventus, mais le club francilien n'exclut plus de vendre l'ancien attaquant du FC Barcelone, afin d'entamer une nouvelle ère, autour de son joyau : Kylian Mbappé, récemment prolongé jusqu'en 2025.