Antoine Griezmann au bord de la rupture avec… Puma !

Antoine Griezmann vit sa meilleure vie. Devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid, le champion du monde 2018 et finaliste de l’édition 2022 a retrouvé le niveau qui était le sien avant son départ controversé pour le Barça en 2019. Fer de lance de l’Atlético de Madrid, l’attaquant de 32 ans a encore de belles heures devant lui que ce soit avec les Colchoneros ou l’Équipe de France. Une fin de carrière qui va s’inscrire sans doute à Madrid dans le club qui l’a fait roi. Bien dans sa tête, Grizi le serait moins avec ses crampons. Selon nos informations, le natif de Mâcon veut quitter Puma en fin de saison.

Néanmoins, la marque allemande n’a pas dit son dernier mot et espère toujours rester aux côtés de l’une de ses égéries historiques encore très longtemps. Hasard ou coïncidence, Decathlon est sur le point d’équiper un grand joueur international français de football. Par le biais de ses marques dédiées, Decathlon a prouvé qu’il est plus qu’un simple distributeur de produits sportifs avec son partenariat avec la LFP pour le ballon officiel de la Ligue 1 et avec l’UEFA pour celui de la Ligue Europa et Ligue Europa conférence dès la saison prochaine. À l’instar de sa collaboration avec Gaël Monfils via sa marque de tennis Artengo où le célèbre tennisman (un temps n°1 français) est devenu l’ambassadeur pour 5 ans en 2022, la marque basée dans le Nord de la France, souhaite en faire de même dans le football. Signer un joueur du calibre d’Antoine Griezmann, qui bénéficie d’une aura internationale serait un coup de génie de la part de la marque française qui lui permettrait de franchir un cap et de faire une entrée fracassante dans le marché de la chaussure… À suivre.