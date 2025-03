Ligue 1 : Auxerre enfonce Reims, Le Havre et Saint-Étienne se neutralisent

Ce dimanche, le multiplex de la 25e journée de Ligue 1 nous offrait trois rencontres alléchantes avec des enjeux différents. Le match avec le plus d’intérêt pour le classement était sûrement le match de la peur entre Le Havre et l’ASSE. Pire équipe de Ligue 1 à domicile, le club doyen recevait la formation ligérienne, pire escouade à l’extérieur de son côté. Une rencontre indécise entre deux clubs qui avaient l’interdiction de perdre ce match au risque de faire une très mauvaise opération dans la course au maintien. Avant-dernier de l’élite, Saint-Etienne a entamé la rencontre avec le couteau entre les dents. Déterminés pour aller chercher un résultat, les hommes d’Eirik Horneland se sont procurés les premières occasions du match à l’instar de cette opportunité dangereuse mais gâchée par un contrôle raté de Cardona (6e).

Une détermination qui a payé quelques minutes plus tard. Après un centre de Moueffek prolongé par Cardona, c’est Lucas Stassin qui a surgi pour venir concrétiser la domination stéphanoise (0-1, 10e). Dans la foulée, Irvin Cardona a même cru doubler la mise mais l’ancien de Monaco était finalement signalé en position de hors-jeu (12e). Après cette grosse séquence, les Ligériens se sont légèrement reposés sur leurs lauriers et Le Havre est monté en puissance. Multipliant les occasions (30e, 31e), les hommes de Didier Digard sont revenus dans la partie grâce à un penalty obtenu consécutif à une main de Bouchouari, et transformé en deux temps par Abdoulaye Touré (1-1, 45+1e). Le dernier but de cette rencontre, puisque les deux formations n’ont pas été en mesure de faire la différence au retour des vestiaire. Statu quo au classement : l’ASSE reste avant-dernière, le HAC est barragiste.

Reims se rapproche de la zone rouge, Strasbourg bat Nantes

En parallèle, Reims n’a pas non plus arrangé sa situation. Le club champenois, toujours en quête d’un premier succès en Ligue 1, en 2025, a subi la loi de l’AJ Auxerre à domicile (0-2). Theo Bair avait débloqué la situation au bout de 15 minutes de jeu, avant d’être imité par l’excellent Hamed Junior Traoré (24e, 0-2), déjà auteur de sa 10e réalisation de la saison en Ligue 1. Côté rémois, la frustration était de rigueur, et elle s’est d’ailleurs traduite par cette scène assez folle avant la pause lorsque Yehvann Diouf est venu réprimander son coéquipier Atangana, avant de le pousser.

Pour résumer la deuxième période, Reims n’a pas vraiment été payé à hauteur de sa production, à l’image de cette triple occasion sur laquelle on ne comprend pas comment le ballon n’a pas pu finir sa course dans le but. Mais à l’arrivée, c’est bel et bien une nouvelle défaite pour Reims, à la limite de la ligne de flottaison. Les Rémois sont 15es avec seulement un point d’avance sur Le Havre, barragiste. Enfin, dans la dernière rencontre de ce multiplex, Nantes, 14e, s’est incliné face à une équipe de Strasbourg décidément en forme depuis le début d’année. Anthony Lopes a longtemps repoussé l’échéance, comme le VAR sur ce but refusé à Nanasi (49e), mais les Canaris ont finalement rompu en fin de match après un numéro de Bakwa, le dernier d’une longue série. L’ancien Bordelais venait fixer Cozza, avant de délivrer un centre parfait pour l’ancien Monégasque, Lemaréchal, clinique sur sa reprise (79e, 0-1). Le RCSA est 6e et virtuellement qualifié en C4. Le FCN est 14e.

Les résultats du multiplex

Le Havre 1-1 ASSE : Touré (45+1e) / Stassin (10e)

Nantes 0-0 Strasbourg

Reims 0-2 Auxerre : Bair (15e), Traoré (24e)