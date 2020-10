Le transfert de Saïd Benrahma vers la Premier League se précise !

Auteur d'une saison plus que réussie avec ses 17 buts et 10 passes décisives en 46 matches la saison dernière en Championship, Saïd Benrahma s'est assuré un avenir radieux. On apprenait au cours de ce mercato que la cote grandissante de l'international algérien ne laissait pas insensible certaines équipes de Premier League. Parmi elles, Crystal Palace, ou encore Leeds, promu dans l'élite anglaise cette saison.

Également annoncé sur le coup, West Ham n'avait cependant jamais montré un réel intérêt, ne délivrant aucune offre concrète sur la table. Mais aujourd'hui, alors que le mercato se poursuit en Premier League, Sky Sports nous apprend que les Hammers auraient conclu un accord avec l'ancien niçois de 25 ans. Si aucune durée de contrat n'a pour le moment été dévoilé, le média anglais parle d'une offre supérieure à 30 M€. West Ham pourrait réaliser l'un des très bons coups en cette toute fin de mercato anglais.