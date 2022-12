Finale à rejouer : l’Argentine répond à la France par une autre pétition

La suite après cette publicité

Ça continue de se chambrer quelques jours après la finale de Coupe du Monde entre l’Argentine et la France (3-3, 4-2 T.A.B). Après le dernier acte de ce Mondial au Qatar, beaucoup se plaignent de l’arbitrage dont des Français, qui ont lancé une pétition en ligne ayant récolté pas moins de 200 000 signatures. Un fan de l’Albiceleste a rétorqué, lui aussi, pour que les Français « arrêtent de pleurer ».

« Depuis qu’on a gagné la finale de la Coupe du monde, les Français n’arrêtent pas de pleurer, de se plaindre et n’acceptent pas que l’Argentine soit championne du monde. Cette pétition a pour objectif que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soit le meilleur joueur de l’histoire et ait Mbappé comme fils », a lancé un supporter. Une pétition qui a recueilli pas moins de 50 000 signatures en quelques heures. Ambiance…

