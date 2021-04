EL, Arsenal : Nicolas Pépé reste optimiste pour la qualification

La suite après cette publicité

En quart de finale aller de Ligue Europa, Arsenal n'a pas fait un bon résultat face au Slavia Prague, à l'Emirates Stadium (1-1). Avec ce but encaissé à domicile, les Gunners devront absolument marquer la semaine prochaine pour décrocher une qualification pour le dernier carré. Présent sur RMC Sport après la partie, Nicolas Pépé, buteur côté londonien, a fait part de son sentiment. Et l'ancien avant-centre du LOSC y croit toujours.

«C'est dommage au vu du match qu'on gérait plutôt bien. On a eu la chance de marquer, on avait fait le plus dur, mais malheureusement, on a reculé dans les dernières secondes en leur laissant du terrain, d'où leur but. C'est regrettable, mais on a encore un match retour, ce n'est pas fini. (...) On sait que là-bas, c'est compliqué. Maintenant, on a l'équipe pour gagner ce match, mais on va d'abord se concentrer sur Sheffield», a lâché le gaucher.