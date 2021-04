Ligue Europa : Manchester United s'impose sans briller à Grenade, Arsenal accroché par le Slavia Prague

Après les quarts de finale aller de Ligue des Champions, avec notamment la belle victoire du PSG à Munich mercredi soir (3-2), place désormais à ceux de Ligue Europa. Sur la pelouse de son Estadio Nuevo Los Cármenes, Grenade accueillait notamment Manchester United, l'un des favoris de la compétition. Face à la belle équipe de Diego Martinez emmenée par Soldado, Ole Gunnar Solskjær pouvait compter sur ses cadres comme Pogba, Fernandes et Rashford. Le début de match était compliqué pour les Red Devils qui devaient faire face à des Rojiblancos très pressants. Malgré tout, les visiteurs gardaient le ballon avec quasiment 70% de possession. Et avec un peu de patience, MU finissait par trouver la faille.

La suite après cette publicité

Sur une superbe ouverture de Maguire, Rashford réalisait un bon contrôle avant de conclure devant Silva du pied droit (31e, 0-1). Malmené en première période, Manchester United s'en sortait bien à la pause puisque Herrera trouvait lui le poteau de De Gea (41e). Le gardien espagnol sauvait même son équipe devant Kenedy (44e). Plus que vigilant, il s'imposait encore en seconde période (50e, 67e). Sans De Gea, Manchester United aurait donc pris l'eau. Mais grâce à lui, MU tenait et s'imposait même 2-0 grâce à un penalty de Bruno Fernandes (90e). Dans sept jours, les Red Devils devront finir le travail mais il faudra montrer un meilleur visage.

L'AS Rome renversante, Villarreal prend une option

Autre club anglais encore en lice, Arsenal avait rendez-vous avec le Slavia Prague, tombeur des Rangers de Steven Gerrard au tour précédent, à l'Emirates Stadium de Londres. Mal en point ces derniers temps (3 matches sans succès toutes compétitions confondues), les Gunners devaient à tout prix relever la tête face à une formation tchèque invaincue depuis... le 10 décembre ! Si Lacazette et Willian trouvaient les montants dans ce match après la pause, il fallait attendre la fin du match pour voir Arsenal faire la différence grâce à Pépé (86e, 1-0). Mais dans les dernières secondes, Holes égalisait pour les visiteurs (90e+4, 1-1)... Un mauvais résultat pour les Gunners qui devront absolument marquer la semaine prochaine.

⏰ RESULTS ⏰



Who did it best tonight? 🤔



🟡 Gerard Moreno gives Villarreal advantage

🐺 Ibañez scores late Roma winner

⚽️ Slavia Praha net stoppage time equaliser

🔴 Manchester United win in Spain #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 8, 2021

Dans les autres rencontres de la soirée, l'Ajax Amsterdam et l'AS Rome croisaient le fer à la Johan Cruijff Arena. Après l'ouverture du score de Klaassen (39e), Tadic manquait le break sur penalty au retour des vestiaires (53e). Et les visiteurs en profitaient pour revenir grâce à un coup-franc de Pellegrini et cette grosse bourde de Scherpen dans les cages (57e). Et les Giallorossi finissaient même par s'imposer avec un but d'Ibanez (87e, 1-2) ! Enfin, Villarreal s'est aussi imposé à l'extérieur face au Dinamo Zagreb. Moreno a inscrit le seul but de la partie sur penalty suite à une main de l'ancien Stéphanois et Rennais Théophile-Catherine (1-0).

Le calendrier complet de Ligue Europa ici.

Les résultats de la soirée :