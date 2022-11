PL : Aston Villa renverse Brighton et remonte au classement

La 16e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec un duel entre Brighton (7e) et Aston Villa (15e). La rencontre débutait fort et les Seagulls trouvaient la faille grâce à l'Argentin Alexis Mac Allister qui profitait d'une erreur de la défense (1-0, 1re). Un départ canon pour Brighton qui perdait néanmoins Adam Lallana sur blessure (5e). Les locaux poussaient pour prendre le large, mais finalement Aston Villa obtenait un penalty suite à une faute de Lewis Dunk dans la surface (19e). Danny Ings ne se faisait pas prier pour marquer (1-1, 20e).

Dos à dos à la pause, les deux formations voyaient le match s'emballer. Après une tête d'Emiliano Buendia sur le poteau gauche (54e), Danny Ings doublait la mise (2-1, 54e) et permettait au club de Birmingham de prendre l'avantage. Leandro Trossard (81e) et Levi Colwill (89e) passaient proches d'égaliser, mais c'est bien Aston Villa qui s'impose 2-1. Le club basé à Birmingham en profite et remonte à la douzième place au classement.