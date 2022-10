Kyle Walker prévient Trent Alexander-Arnold

Snobé lors du dernier rassemblement de l'Angleterre par Gareth Southgate, qui a préféré aligner d'autres défenseurs droits (Kieran Trippier), le latéral de Liverpool Trent Alexander-Arnold (24 ans) a subi des critiques par rapport à son apport défensif, jugé insuffisant par les observateurs outre-Manche. Blessé à la cheville contre Arsenal le week-end dernier, "TAA" sera absent contre Manchester City ce dimanche (17h30, 11e journée) en Premier League, tout comme Kyle Walker, défenseur expérimenté des Three Lions et de Manchester City, qui a conseillé ce dernier sur les remarques reçues.

« Mon point de vue personnel est que cela va se reproduire. Les gens vont à nouveau avoir des doutes. C'est du football, c'est une question d'opinions. Certaines opinions ne sont certainement pas correctes et d'autres sont justes » explique Walker avant d'aborder un traitement similaire, reçu lorsqu'il était plus jeune : « Je me souviens que j'étais à Tottenham et que les gens disaient que je ne pouvais pas défendre. Maintenant, c'est l'inverse, les gens disent il n'est pas bon pour attaquer, mais c'est un grand défenseur. Je suis toujours le même gars, j'ai aussi vu quelques choses disant que je perds mon rythme, mais je me sens bien, je me sens si bien », rapporte Liverpool Echo.