Serie A : le Napoli frôle la catastrophe face à Sassuolo, l'AC Milan tranquille contre le Genoa

La 15e journée de Serie A se poursuivait ce mercredi soir avec deux matches à partir de 20h45. Leader avec un point de plus que son dauphin l'Inter, le Napoli se rendait sur la pelouse du Sassuolo, douzième de son côté. Les Partenopei démarraient bien la partie avec des buts de Ruiz et Mertens mais derrière, l'équipe de Luciano Spalletti sombrait. Scamacca et Ferrari égalisaient pour les Neroverdi (2-2) avant un autre but de Defrel (90e+3), mais celui-ci était refusé avec l'aide de la VAR...

La suite après cette publicité

Et ce résultat faisait clairement les affaires de l'AC Milan. Car dans le même temps, la formation milanaise n'a eu aucun mal à disposer du Genoa au Stadio Luigi Ferraris (3-0). Ibrahimovic et Messias d'un doublé ont offert un précieux succès aux Rossoneri qui, du coup, s'emparent de la seconde place et se retrouvent à un seul point du leader napolitain.

Retrouvez le classement de Serie A ici.

Les résultats de 20h45 :