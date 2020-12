Ligue Europa : l'OGC Nice termine par une défaite, Naples et la Real Sociedad se qualifient, le Bayer Leverkusen et Arsenal déroulent

Déjà éliminé, l’OGC Nice décidait de faire tourner sur la pelouse du Hapoel Beer-Sheva pour cette 6e et dernière journée d’Europa League. Le nouveau coach Adrian Ursea faisait ainsi confiance à plusieurs jeunes, comme Alexis Trouillet et Théo Pionnier, et offrait sa première titularisation depuis 2018 au gardien formé au club Yoann Cardinale, avec le brassard de capitaine en prime. Les Aiglons entraient bien dans la partie, mais peinaient à se créer des occasions franches face à un bloc très regroupé, à l’image de cette frappe trop écrasée d’Alexis Claude-Maurice (3e) et de cette tentative non cadrée de Dan Ndoye (13e).

Le Gym perdait ensuite Racine Coly sur un choc aérien, qui contraignait le Sénégalais à quitter la pelouse sur civière après de longues minutes passées au sol (28e). Un fait de jeu dont les Azuréens mettaient du temps à se remettre. Ils concédaient d’ailleurs quelques occasions, avec une frappe du jeune Ilai Madmon, bien captée par Cardinale (35e), et des montées incisives de Dudi Twito. La tendance se confirmait au retour des vestiaires. Le portier niçois devait réaliser un arrêt déterminant sur une frappe de Rotem Hatuel (52e). Ce dernier se faisait encore menaçant (54e), tandis que Noam Gamoun ratait le cadre (58e).

Naples et la Real qualifiés, Arsenal et Leverkusen déroulent

Hicham Boudaoui, entré en jeu à la pause, réveillait les siens (61e, 62e), mais manquait de réussite dans la surface israélienne. Ndoye, dans la foulée, ne cadrait pas sa frappe en bonne position (63e). Hatuel, lui, ne laissait pas filer l'occasion d'ouvrir le score quelques instants plus tard, tout heureux de récupérer un ballon qui traînait dans la surface niçoise (1-0, 71e). Malgré une dernière frappe de Boudaoui stoppée par Rahamim (86e), le score n'évoluait plus. Une campagne européenne à complètement oublier pour l'OGCN, bon dernier de sa poule avec un seul succès au compteur.

Dans les autres rencontres de la soirée, Naples a concédé le nul contre la Real Sociedad (1-1), pour son premier match depuis que son antre a été renommé Stade Diego Armando Maradona. Un résultat qui qualifie les deux équipes, l'AZ ayant été battu à Rijeka (2-1). Qualification aussi pour les Young Boys de Berne (vainqueurs de Cluj 2-1) et Molde (qui a obtenu le nul chez le Rapid de Vienne 2-2). Arsenal, en déplacement à Dundalk, a poursuivi son carton plein, avec une sixième victoire en six matches (2-4). Le Bayer Leverkusen s’est régalé avec un nouveau succès contre le Slavia Prague (4-0), grâce à un doublé de son Jamaïcain Leon Bailey et au jeune Français Moussa Diaby notamment. Benfica est allé chercher le nul sur la pelouse du Standard de Liège (2-2), laissant la première place du groupe aux Rangers de Steven Gerrard, vainqueurs en déplacement au Lech Poznan (0-2).

Groupe A :

CSKA Sofia (BUL) 3 -1 AS Roma (ITA) - Rodrigues (5e), Sowe (34e et 55e) ; Milanese (22e)

Young Boys (SUI) 2-1 CFR Cluj (ROU) - Nsamé (90e +4), Gaudino (90e +6) : Debeljuh (84e)

Groupe B :

Dundalk (IRL) 2- 4 Arsenal (ANG) - Flores (22e), Hoare (85e) ; Nketiah (12e), Elneny (18e), Willock (67e), Balogun (80e)

Rapid Vienne (AUT) 2-2 Molde (NOR) - Ritzmaier (43e), Ibrahimoglu (90e +1) ; Eikrem (12e et 46e)

Groupe C :

Bayer Leverkusen (ALL) 4 -0 Slavia Prague (RTC) - Bailey (8e et 32e), Diaby (59e), Bellarabi (90e +1)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1-0 OGC Nice (FRA) - Hatuel (71e)

Groupe D :

Lech Poznan (POL) 0- 2 Rangers (ÉCO) - Itten (31e), Goldson (72e)

Standard de Liège (BEL) 2-2 Benfica (POR) - Raskin (12e), Tapsoba (60e) ; Everton (16e), Pizzi (67e s. p.)

Groupe E :

PAOK FC (GRÈ) 0-0 Grenade (ESP)

PSV Eindhoven (P-B) 4-0 Omonia Nicosie (CHY) - Malen (36e), Dumfries (63e), Piroe (90e +1), (90e +4)

Groupe F :