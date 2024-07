L’OM surveille Steven Bergwijn

Steven Bergwijn pourrait quitter l’Ajax cet été. Malgré l’arrivée de Francesco Farioli, qui souhaiterait le garder, l’ailier de 26 ans ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Le Telegraaf annonce aujourd’hui que l’OM, West Ham et deux clubs saoudiens auraient manifesté leur intérêt pour l’international Oranje. En cas de vente, l’Ajax demanderait entre 25 et 30 millions d’euros pour son joueur.

Une somme peut-être un peu trop élevée pour l’OM, malgré un intérêt très prononcé pour Bergwijn que le club voit comme un potentiel renfort de poids. West Ham est également très chaud sur le dossier mais la concurrence venue d’Arabie Saoudite est rude, surtout financièrement. Le joueur n’exclut pas non plus la possibilité de rester à Amsterdam une saison de plus, pour partir la tête haute. Pour l’instant en vacances dans le sud de la France, il prendrait le temps de la réflexion.