Montpellier - OM : l’aventure marseillaise d’Elye Wahi enfin lancée

Il devait attendre ça depuis de longues semaines. Débarqué cet été en provenance du RC Lens, Elye Wahi était à la recherche de son premier match référence sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Car depuis le début de saison, le jeune attaquant de 21 ans avait semblé afficher un visage assez loin de ce qu’il est capable de produire. En concurrence avec Neal Maupay dans ce rôle de numéro 9, il devait saisir sa chance ce dimanche soir puisqu’il était titularisé sur le front de l’attaquant lors de cette 8e journée de Ligue 1 face à Montpellier.

Et quoi de mieux pour lui que de briller et se relancer face à son ancien club, celui avec lequel il a brillé en Ligue 1 pendant plusieurs saisons. Dans un stade qu’il connaît par cœur, Elye Wahi n’a pas tardé avant de trouver la faille puisqu’il a ouvert le score après seulement 48 secondes de jeu (le but le plus rapide de la saison de Ligue 1). De quoi le mettre en confiance pour la suite du match et cela s’est ressenti. Il est monté en puissance et a fait vivre un véritable calvaire à une défense montpelliéraine en souffrance. Après la rencontre, Roberto De Zerbi qui a semblé très heureux pour son joueur au moment de la célébration de son but, a tenu à le féliciter au micro de DAZN. «Ma relation avec Elye Wahi ? J’ai une relation proche avec tous les joueurs. Je lui ai dit au début du championnat, je suis comme ça même avec mes filles. Pour les aider, il faut les attaquer et les bouger quand il y a besoin. Il a besoin de confiance et d’affection. Il a un potentiel énorme, il est indiscutable et je suis très content de l’avoir.»

Une prestation aboutie de A à Z

Une relation fusionnelle entre les deux hommes donc qui semble également permettre à Elye Wahi de progresser petit à petit. Auteur de 2 buts en 7 matches, il doit désormais enchaîner pour confirmer les espoirs placés en lui. «C’est vrai qu’aujourd’hui c’était un match très spécial pour moi mais j’ai réussi à faire la part des choses. Cette victoire va nous faire du bien avant le match de la semaine prochaine. Tout est réuni pour que l’on continue sur cette lancée. C’est ce qu’on travaille toute la semaine à l’entraînement et on essaye de le reproduire en match. On a tout mis en œuvre pour que cela soit bien réalisé », a lancé Wahi au micro de DAZN après le match avant d’enchaîner.

«Aujourd’hui, j’ai su faire la part des choses. J’espère pouvoir continuer sur cette lancée. On va savourer cette victoire, on va prendre le temps de bien travailler la semaine prochaine et on fera tout au moment venu pour bien faire les choses. Cela rappelle beaucoup de souvenirs, il fallait faire la part des choses et c’est bien». La Mosson a visiblement bien réussi à Elye Wahi qui peut donc savourer la large victoire des siens ce dimanche soir. Un dimanche soir qui a été moins joyeux pour son ancien coach Michel Der Zakarian, licencié après la rencontre par le président Laurent Nicollin.