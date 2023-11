PSG : Vikash Dhorasoo allume Randal Kolo Muani

Tombeur de l’AC Milan à l’aller sur le score fleuve de trois buts à zéro, le Paris Saint-Germain a mordu la poussière à San Siro (2-1) à l’occasion de la confrontation retour comptant pour la 4e journée de Ligue des champions. Les Parisiens ont été surpris par le réalisme des Italiens et n’auront mené que 3 minutes au score avant de voir Rafael Leão égaliser (12e) puis Olivier Giroud donner un avantage définitif aux Lombards au retour des vestiaires (50e). Outre la défaite qui relègue le club de la capitale au second rang de sa poule, c’est l’attaque parisienne qui inquiète à en croire les propos de Vikash Dhorasoo dans les colonnes de L’Equipe, ce mercredi.

L’ex-international français (18 sélections, 1 but), passé par le PSG entre 2005 et 2006 a pointé du doigt la prestation de Randal Kolo Muani, décevant depuis son arrivée dans la capitale française et qui s’est montré trop brouillon face aux Milanais. «Ils n’ont pas d’avant-centre pour ce niveau. Randal (Kolo Muani ndlr), 14 ballons… Il fait une passe de but à Mbappé, mais c’est trop peu. Il peut avoir deux ou trois occasions sur des centres, des occasions qu’Olivier Giroud peut mettre. Il passe devant, mais il n’a jamais le bon geste à la fin. Quand Randal Kolo Muani a signé au PSG, on s’est dit qu’on avait l’attaque de l’équipe de France. Mais peut-être que l’avant-centre, il est encore à Milan en fait. Olivier Giroud, il a été présent dans le combat, dans les duels, il participe au premier but, il marque le deuxième», a indiqué le natif d’Harfleur.