OM : Rongier est très satisfait

L'OM a récolté trois points supplémentaires face au Sporting CP ce mercredi soir en Ligue des Champions. En dominant largement un adversaire vite réduit à 10, comme à l'aller, puis à 9. Le capitaine Valentin Rongier pouvait avoir le sourire, au micro de Canal Plus.

« On peut se satisfaire de cette performance. On a ce fait de jeu qui nous aide bien mais on le provoque. On revient à 6 points, avec la manière et on est très content. On sait qu'à ce niveau il faut tout donner, physiquement et techniquement. Il n'y pas eu trop de déchet ce soir, on a été costaud. On a bien étudié leur jeu et on a été meilleur tout simplement », a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre.