C3 : la Roma et Liverpool cartonnent, le Bayer Leverkusen miraculé en Azerbaïdjan

Le coup d’envoi des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa a été donné mardi dernier avec la rencontre entre le Sporting Portugal et l’Atalanta (1-1). Et en attendant la rencontre de l’OM face à Villarreal, trois matches étaient programmés à 18h45 ce jeudi. Et il y a failli avoir une grosse surprise. Leader incontesté et séduisant de Bundesliga, le Bayer Leverkusen s’est fait peur en Azerbaïdjan face à Qarabag.

L’équipe entraînée par Xabi Alonso perdait 2-0 à la mi-temps. Wirtz a réduit le score et alors que les Allemands pensaient s’incliner 2-1, Schick a égalisé dans les arrêts de jeu (2-2). De son côté, l’AS Roma a humilié le Brighton de Roberto De Zerbi 4-0 grâce à des réalisations signées Paulo Dybala, Romeu Lukaku, Mancini et Cristante. Enfin, Liverpool s’est offert une balade de santé à Prague, contre le Slavia (5-1) avec notamment un doublé de Darwin Nuñez.