Euro 2024 : la soirée complètement ratée de Kylian Mbappé

D’aucuns diront sans doute que l’important, c’est la qualification. Ils n’ont pas tort. Bon an mal an, les Bleus se hissent en demi-finale de cet Euro 2024 malgré pas mal de soucis. Une nouvelle fois ce soir, il aura fallu une défense de fer pour venir à bout d’une très solide équipe du Portugal. Après 120 minutes et aucun but encaissé ni marqué, les Bleus ont fait la différence aux tirs au but (0-0, 5-3 t.a.b.). Une séance à laquelle n’a pas participé Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a vécu un match pénible, pour ne pas dire raté.

Il a eu beaucoup de mal à prendre de vitesse de Joao Cancelo, ou même à faire des différences balle au pied. On ne peut pas lui reprocher son investissement défensif mais forcément, pour un joueur d’un tel calibre, on attend beaucoup mieux. L’attaquant n’a eu cesse de se toucher le visage, de remettre un masque qui le gêne en permanence. Il s’est même offert une petite frayeur vers l’heure de jeu lorsqu’il a contré la tête de Bernardo Silva avec la tempe. Mbappé a mis un petit moment à se relever.

Mbappé passe encore à côté

Toutes ses tentatives ont été vaines (2 tirs cadrés sur 5 tentatives) et il a même fini par être remplacé par Bradley Barcola à la pause de la prolongation. «Kylian, il est fatigué. Musculairement, ce n’est pas facile. Déjà en prolongation, je le voyais en difficulté, ça ne servait à rien même si ça aurait été un tireur de penalty. Il a toujours été honnête avec moi et le groupe. Ça me paraît normal de mettre de la fraîcheur », a précisé le sélectionneur, Didier Deschamps, sur beIN Sports.

Au-delà de la fatigue, le Parisien est avant tout passé complètement à côté. Si les Bleus n’ont pas marqué, une nouvelle, ce soir, c’est aussi de sa faute. Notre rédaction lui a attribué un 3. C’est la pire des notes de cette rencontre mais L’Equipe est allé encore loin avec un tout petit 2/10. Fatigué, en manque de confiance, gêné par son masque, pas au meilleur de sa forme comme il l’a lui-même admis hier en conférence de presse de veille de match, Mbappé vit un Euro décidément bien compliqué. Un réveil contre l’Espagne ferait du bien aux Bleus.