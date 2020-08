Le RB Leipzig félicite le PSG pour sa qualification

Nettement au-dessus du RB Leipzig (3-0), le Paris Saint-Germain s'est logiquement qualifié pour la finale de la Ligue des Champions et va jouer contre le vainqueur d'Olympique Lyonnais - Bayern Munich ce dimanche (rencontre à suivre sur notre live commenté). Bien qu'éliminé aux portes de la finale, le RB Leipzig s'est montré beau joueur à l'issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

Interrogé, le directeur sportif du club allemand Markus Krösche a tenu à féliciter le PSG pour sa qualification : «Paris a montré un très bon match en 90 minutes et méritait de se qualifier. Le PSG possède de très bons footballeurs, jouait de manière variable et exploitait ses occasions. En fin de compte, nous n'avons pas vraiment réussi et avons rarement eu le contrôle du jeu.» Une réaction pleine de franchise.