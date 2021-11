RC Lens-Troyes : les compositions officielles

La 13e journée de Ligue 1 débute par un joli duel entre le RC Lens et l'ESTAC. Battus à Lyon lors de la précédente journée (1-2), les Sang et Or veulent récupérer provisoirement la deuxième place de Ligue 1 en s'imposant face à Troyes. Pour l'occasion, Franck Haise, l'entraîneur artésien, a décidé de reconduire un 3-4-1-2 très classique, sans Jean-Louis Leca, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Devant lui, Facundo Medina, pourtant incertain, est bien présent. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski tandis que Cheick Doucouré et Seko Fofana assurent le double pivot. Wesley Said et Arnaud Kalimuendo tiendront le duo d'attaque alors que Gaël Kakuta fait son retour dans une position de meneur de jeu.

De leur côté, les Troyens débuteront en 3-4-3. Laurent Batlles est toujours privé de Florian Tardieu et de Tristan Dingomé dans le milieu de terrain. Yoann Touzghar est également absent pour le déplacement chez son ancien club. Youssouf Koné et Giulian Biancone occuperont les ailes, alors que Mama Baldé et Renaud Ripart occuperont les côtés de l'attaque. Gerson Rodrigues, de retour de blessure, évoluera en pointe pour cette rencontre.

Les compositions

RC Lens : Farinez - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Kakuta - Said, Kalimuendo

ESTAC Troyes : Gallon - Rami, Giraudon (c), Salmier - Biancone, Kouamé, Chavalerin, Koné - Baldé, Ripart, Rodrigues