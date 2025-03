La LFP rend hommage à Gérard Bourgoin

Triste nouvelle pour le football français. Patron de l’AJ Auxerre de 2011 à 2013, l’homme d’affaires Gérard Bourgoin est décédé ce dimanche 2 mars à la suite d’un malaise après la rencontre entre Auxerre et Strasbourg. Âgé de 85 ans, le fondateur du Groupe Bourgoin avait également officié à la présidence de la Ligue de Football Professionnel au début des années 2000. Il a été retrouvé sans vie dans son véhicule, quelques heures après la rencontre à laquelle il avait assisté.

DÉCÈS DE GÉRARD BOURGOIN



La Ligue de Football Professionnel a appris avec une profonde tristesse la disparition de Gérard Bourgoin, figure incontournable du football français, ancien président de la LFP et de l’ @AJA.



Son charisme, sa passion et son engagement indéfectible pour… pic.twitter.com/w7cfEjMjof — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 3, 2025

Ce lundi, la LFP a logiquement tenu à lui rendre hommage. «La Ligue de Football Professionnel a appris avec une profonde tristesse la disparition de Gérard Bourgoin, figure incontournable du football français, ancien président de la LFP et de l’AJA. Son charisme, sa passion et son engagement indéfectible pour le football ont marqué ceux qui l’ont côtoyé. La Ligue de Football Professionnel adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches», précise notamment l’instance.