Les grands absents de la CAN 2023 !

Le 13 janvier prochain, la Coupe d’Afrique des Nations débutera en Côte d’Ivoire avec le match d’ouverture opposant les Éléphants à la Guinée-Bissau. Le début d’un tournoi continental qui fait rêver plusieurs nations qui se préparent donc à s’affronter pour le prochain mois. Ces dernières semaines, les sélectionneurs nationaux ont ainsi dévoilé leur liste pour la compétition. Et si on retrouve plusieurs stars d’Afrique, certaines vont rester sur le carreau. En Côte d’Ivoire d’abord, dans le pays hôte donc, l’absence d’un joueur a beaucoup fait réagir : Wilfried Zaha.

L’attaquant vedette de Galatasaray, qui a retrouvé son football en Turquie, n’a pas été convoqué par Jean-Louis Gasset. Il faut dire que son histoire avec les Éléphants n’a jamais été idyllique et il a régulièrement été écarté de la sélection avec plusieurs entraîneurs. Certains observateurs accusaient l’ancien de Crystal Palace de choisir ses matches et de manquer certains rassemblements trop compliqués. Au moment de la liste, l’ancien adjoint de Laurent Blanc justifiait son choix par une décision purement sportive. « Ca a été le cas le plus épineux. Déjà, dans l’équilibre de l’effectif, nous avions beaucoup de droitier. (…) C’est un choix de sélectionneur », a expliqué le coach de 70 ans en conférence de presse. L’intéressé, qui va donc manquer la CAN dans son pays, appréciera.

Choupo-Moting sacrifié, Said Benrahma écarté

Au niveau des stars offensives, le Cameroun de Rigobert Song a décidé de se passer de son ancien capitaine Eric Maxim Choupo-Moting. Le buteur de 34 ans reste dans la rotation au Bayern Munich pour suppléer Harry Kane mais son sélectionneur a décidé de faire un choix fort en attaque. Un choix qui a d’ailleurs divisé la presse locale qui ne comprenait pas spécialement pourquoi Rigobert Song se privait d’un profil expérimenté sur le front de l’attaque. L’ancienne légende des Lions Indomptables s’est alors justifié en conférence de presse. « Choupo-Moting, c’est un très bon joueur. Mais mes collaborateurs et moi, nous sommes restés dans la continuité de ces derniers temps. (…) Ça reste un joueur important, mais il fallait faire un choix et le choix a été fait. Et pour le moment, je partirai avec ceux que j’ai choisis », confiait-il. Même le désistement de Mughe qui a préféré rester à l’OM n’a pas fait changer d’avis Song qui a appelé Ngamaleu.

Dans le rayon des absences qui ont beaucoup fait réagir, il y a aussi celle de Saïd Benrahma du côté de l’Algérie. Djamel Belmadi a dévoilé une liste de 26 (au lieu de 27) sans l’attaquant de West Ham. Pour les suiveurs du football algérien, cette absence n’avait d’ailleurs rien de surprenant tant les relations entre les deux hommes semblent froides. En témoigne cette fameuse scène en plein match où Belmadi n’avait pas apprécié l’attitude de son joueur au moment d’être remplacé et n’avait pas hésité à lui faire savoir. Plus globalement, le rendement de l’attaquant 28 ans en sélection a toujours été pointé du doigt alors qu’il a inscrit un seul but en 21 sélections. « Pourquoi Youcef Belaïli et pas Saïd Benrahma en Équipe Nationale ? Et bien parce que c’est mon avis, c’est mon choix », expliquait-il en conférence de presse ces derniers jours. Preuve des relations compliquées entre les deux hommes, Djamel Belmadi a même décidé de ne pas remplacer Amine Gouiri blessé de dernière minute et va donc filer à la CAN avec 25 joueurs (sur 27 possibles).

Mejbri pas prêt, Moffi barré par la concurrence

Sur le continent, le Nigéria fait peur avec son armada offensive XXL. L’effectif offensif à la disposition de José Peseiro fait rêver. Et forcément, le technicien portugais doit faire des sacrifices pour proposer une liste de 27 joueurs. Dans ce sens, il a décidé de se passer de Terem Moffi, le buteur niçois. De quoi confirmer qu’il a un effectif XXL. L’attaquant nigérian, auteur de 6 buts en 16 matches de Ligue 1 et qui a marqué 4 buts en 12 sélections, ne disputera pas la CAN alors qu’il faisait partie des derniers rassemblements. Le buteur du Bayer Leverkusen Victor Boniface lui a été préféré.

Enfin, on peut également citer Hannibal Mejbri, le jeune talent tunisien de Manchester United, qui n’a pas été appelé. Pour son cas, c’est une situation différente puisque le joueur a, de lui-même, estimé ne pas mériter sa convocation pour la CAN. «Merci au coach Jalel Kadri et à l’institution pour leur soutien. On ne peut participer à une telle compétition qu’en étant prêt et serein dans son rôle. Courage à mes coéquipiers. Cette CAN est à nous !» a expliqué Mejbri sur son compte X (anciennement Twitter). On peut aussi penser à Sofiane Diop, qui a récemment choisi le Maroc, et qui n’a pas été convoqué à la CAN par Walid Regragui. Lebo Mothiba, l’attaquant de Strasbourg, n’a pas non plus été appelé par l’Afrique Sud.