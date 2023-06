Bordeaux-Rodez : le CNOSF entérine la décision de la commission de discipline de la LFP

C’est un cauchemar qui se confirme de jour en jour pour les Girondins de Bordeaux. Alors que la dernière journée de Ligue 2 pouvait acter leur remontée dans l’élite, les Girondins ont vu leur rencontre être interrompue suite à l’agression d’un supporter sur Lucas Buades, auteur de l’ouverture du score pour Rodez. Suite à cet événement, chacun a défendu son opinion avec les Ruthénois qui, via la souffrance de Buades, ont demandé une victoire sur tapis vert quand Bordelais et Annéciens, victimes collatérales en cas de victoire sur tapis vert du RAF, plaidaient leurs causes au nom de l’éthique sportive.

Le 12 juin dernier, la commission de discipline de la LFP avait décidé d’attribuer la victoire sur tapis vert aux Ruthénois tout en enlevant un point ferme à Bordeaux la saison prochaine. Un dénouement cruel qui semble se confirmer ce mardi. D’après des informations de L’Equipe, il semblerait que le CNOSF ait décidé de confirmer la décision de la commission de discipline de la LFP comme l’indique le rapport écrit pas les conciliateurs du CNOSF : «Les conciliateurs proposent à la SA FCGB (Bordeaux) de s’en tenir à la décision de la commission de discipline de la LFP du 12 juin 2023.» Un ultime recours qui n’aura donc rien changé au sort de Bordeaux et Annecy qui vont devoir préparer leur saison respectivement en Ligue 2 et en National 1.

