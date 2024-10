Ligue 2 : Rodez sauvé par un but de son gardien, Dunkerque poursuit son épopée, Annecy dans le top 5

Ce vendredi s’ouvrait la 10e journée de Ligue 2. Et elle nous aura tenu en haleine comme rarement depuis le début de saison. Et il suffit de jeter un oeil sur le scénario absolument fou de la rencontre entre Rodez et Lorient pour s’en rendre compte. En déplacement dans l’Aveyron, les Merlus ont été accrochés dans les derniers instants de la rencontre (3-3) après un but de la tête sur corner de… Mpasi, le gardien ruthénois. Avant cela, Kroupi avait marqué son septième but de la saison en L2 (32e, 0-1), alors que Formose Mendy (56e, 0-2) et Soumano avaient également marqué (86e, 1-3). Bouchouari, Taibi, et donc Mpasi ont marqué pour les locaux. Au classement, Lorient loupe l’occasion de passer leader.

{"key":"api_embed_standings","tournamentId":"7186288648202948124"}

En parallèle, Dunkerque a étiré son superbe début de saison en battant le Red Star (2-0). Sangante (31e) et Skytta (63e) ont marqué et permettent à leur club d’occuper la troisième place. De son côté, Annecy se retrouve 5e après son succès face à Laval (2-0), alors que Metz passe quatrième après avoir dominé Guingamp (1-0) grâce à Diallo. En déplacement à Pau, Amiens a aussi gagné (0-2) et se retrouve aujourd’hui 6e de Ligue 2. Enfin, Clermont s’est incliné à domicile contre Martigues et s’enlise dans le ventre mou du championnat (13e).