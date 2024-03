Jorge Sampaoli explique son départ de l’OM

Jorge Sampaoli n’a passé qu’un an et demi à l’Olympique de Marseille. Suffisant pour décrocher une deuxième place au classement, derrière le PSG, et retrouver la Ligue des Champions. Mais à la surprise générale, l’Argentin a quitté son poste en juillet 2022. Un départ qu’il a de nouveau expliqué ce lundi soir.

La suite après cette publicité

« Comme je l’ai déjà dit, après avoir été vice-champion de L1 et qualifié en Ligue des Champions, j’avais d’autres aspirations. J’ai senti que le club n’avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. Par respect pour le propriétaire, je me suis mis de côté. Je pensais que le club avait besoin d’autres types de joueur, et comme le club ne pouvait les prendre, j’ai préféré me mettre de côté », a-t-il confié à RMC Sport.