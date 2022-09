FC Barcelone : Memphis Depay pousse pour rejoindre Chelsea !

La suite après cette publicité

Il y a quelques semaines encore, Memphis Depay était proche de la Juventus. Puis, de Manchester United. Mais aucun des deux clubs n'avait finalement réussi à se mettre d'accord avec le FC Barcelone et/ou avec le joueur néerlandais. Pourtant, le Barça devait - et doit encore - vendre pour respirer un peu sur le plan financier. D'autres joueurs risquent donc également de partir.

Pierre-Emerick Aubameyang a ainsi de grandes chances de rejoindre Chelsea dans les prochaines heures. Et il pourrait être accompagné d'un de ses coéquipiers dans l'avion. Comme l'indique le journaliste Gerard Romero, spécialisé dans l'actualité du club catalan, Memphis Depay pourrait lui aussi filer chez les Blues.

Un duo de Barcelonais vers Chelsea

Plus tôt dans la journée, l'ancien joueur de l'OL a ainsi demandé à quitter le FC Barcelone, et les deux clubs négocient actuellement son départ pour Stamford Bridge. Il faut dire que cette saison, Depay est barré par la concurrence des nouveaux arrivés, comme Robert Lewandowski et Raphinha.

Il n'a ainsi pas disputé la moindre minute en Liga cette saison. Ce départ sera donc l'occasion pour lui de se relancer et de prouver à l'Angleterre qu'il a le niveau pour la Premier League, lui dont l'aventure à Manchester United ne s'était pas spécialement bien passée. Une belle recrue pour Thomas Tuchel, qui a besoin de joueurs offensifs après un début plutôt moyen en Premier League. Affaire à suivre...