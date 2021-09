Clermont : Mohamed Bayo absent face au PSG

Comme on pouvait s'y attendre, le Paris Saint-Germain sera fortement diminué samedi à 17 heures pour la réception de Clermont au Parc des Princes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a d'ailleurs confirmé l'absence de ses internationaux sud-américains même si Mauro Icardi et Presnel Kimpembe pourraient bien tenir leur place. Mais leur adversaire auvergnat devra également composé avec une absence de taille.

Auteur d'un début de saison exceptionnel avec 3 buts et 2 passes décisives en 4 matches, Mohamed Bayo, laissé au repos, ne figure pas dans le groupe clermontois. Sur son site officiel, le club promu en L1 a précisé que son meilleur buteur (23 ans), «éprouvait une fatigue physique» à la suite d'un mercato «pesant autour de son avenir», «du coup d'État en Guinée au moment de sa sélection et des voyages à répétition». Le club auvergnat pourra cependant compter sur ses dernières recrues : Oriol Busquets et Pierre-Yves Hamel.

Le groupe de Clermont

Desmas, Djoco - Hountondji, Billong, Nsimba, Mendy, Zedadka, Ogier, Seidu - Khaoui, Berthomier, Iglesias, Abdul Samed, O. Busquets, Gastien - Tell, Allevinah, Rashani, Dossou, Hamel.