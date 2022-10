Julen Lopetegui aurait déjà trouvé son futur banc

Sur le point de quitter le FC Séville, Julen Lopetegui aurait déjà trouvé son point de chute. Alors que diverses sources annoncent que la rencontre face au Borussia Dortmund sera sa dernière à la tête des Sevillans, The Sun avance pour sa part que le coach de 56 ans pourrait continuer sa carrière du côté de l'Angleterre, et plus précisément de Wolverhampton.

Interrogé sur son avenir en conférence de presse, l'Espagnol a cependant préféré botter en touche. « Par respect pour ma principale responsabilité, je ne vais pas exprimer mon opinion sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Je préfère le garder dans la responsabilité que j'ai, celle d'entraîner un grand club comme Séville. Je continuerai à être fidèle à tout cela car je dois être à la hauteur des exigences du club et des supporters, qui méritent le meilleur de tous ceux qui dirigent ce club. »