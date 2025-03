Uruguay : Marcelo Bielsa rend encore tout le monde fou !

Depuis la nomination de Marcelo Bielsa en tant que sélectionneur en mai 2023, l’équipe nationale uruguayenne a connu une période de transition marquée par des choix audacieux et une volonté de renouvellement. Dès ses débuts, Bielsa a pris la décision notable de se passer de cadres historiques tels qu’Edinson Cavani et Luis Suárez, optant pour une approche tournée vers l’avenir en intégrant de jeunes talents prometteurs. Cette stratégie a porté ses fruits lors de la Copa America 2024, où l’Uruguay a atteint les demi-finales en éliminant le Brésil, bien que Bielsa ait exprimé des réserves sur le niveau de jeu général de la compétition. Actuellement, l’Uruguay se prépare pour les prochaines échéances des qualifications à la Coupe du Monde 2026, avec des matchs cruciaux contre l’Argentine et la Bolivie. Désormais les enjeux actuels pour la Celeste résident dans la consolidation de cette nouvelle génération et l’obtention de résultats probants pour assurer une qualification sereine au Mondial 2026, tout en maintenant l’identité de jeu prônée par Bielsa.

Et une curieuse décision prise par Marcelo Bielsa vient frapper son projet. La Fédération uruguayenne de football (AUF) a publié ce mardi la liste des 38 joueurs convoqués pour jouer contre l’Argentine et la Bolivie lors des 13e et 14e journées des éliminatoires sud-américaines, respectivement. L’effectif de l’Uruguay se compose de quatre gardiens de but, treize défenseurs, neuf milieux de terrain et douze attaquants. Pour les rencontres à venir, Bielsa a surpris en convoquant une liste élargie de 38 joueurs, incluant des cadres comme Ronald Araújo et Fede Valverde, mais aussi de jeunes espoirs issus du dernier championnat sud-américain des moins de 20 ans : Kevin Martínez (Danubio), Lucas Agazzi (Defensor Sporting), Paolo Calione (Nacional), Patricio Pacífico (Defensor Sporting), Erico Cuello (Defensor Sporting), Germán Barbas (Peñarol) et Joaquín Lavega (Fluminense).

Une liste de 38 joueurs !

Pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026, Marcelo Bielsa a décidé de faire appel à 38 joueurs sur sa liste. L’Uruguay jouera contre l’Argentine vendredi prochain, 21 mars, et contre la Bolivie mardi 25 mars. Une convocation qu’il a proposée au public ce lundi, bien que les joueurs savaient déjà qu’ils devaient répondre à la convocation de l’équipe nationale. Une décision qui peut apparaître clairement excessive, même s’il y a une explication. Ce n’est pas naturel, cependant, puisque sa précédente liste ne comptait que 24 internationaux. D’un côté, le calendrier. Les joueurs uruguayens joueront au stade municipal d’El Alto, à plus de 4 000 mètres d’altitude. En d’autres termes, dans des conditions particulières sur un terrain comme celui-ci, ce qui demande aux joueurs d’être physiquement prêts. Ils s’entraîneront donc en conséquence. Cela signifie renforcer l’effectif afin que les joueurs puissent s’entraîner plus dur et avoir plus de remplaçants au cas où ils accuseraient déjà le coup physiquement lors du deuxième match. L’autre raison est le système de planification original dont est fan Marcelo Bielsa.

S’inspirant des règles en vigueur pour les sélections nationales de basket-ball, l’entraîneur argentin sait pertinemment que l’équipe nationale peut inclure de jeunes talents dans les listes de départ afin qu’ils puissent se développer, acquérir de l’expérience et aider les autres à augmenter leur niveau de compétition. Le Loco accueille également favorablement cette possibilité pour préparer l’avenir et développer le présent. Certains des noms qu’il a appelés viennent de participer au dernier championnat d’Amérique du Sud des moins de 20 ans et ne sont pas des habitués à l’équipe nationale A : Lucas Agazzi, Erico Cuello et Patricio Pacífico sont trois des sept cas. Marcelo Bielsa veut donc une équipe alternative au sein de son rassemblement, car les grands joueurs laissés de côté ou mis en repos pourraient ainsi offrir une chance inouïe à ces jeunes de porter le maillot de leur pays et marquer des points. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde ne pourra pas participer aux compétitions officielles : il faudrait une convocation et un nombre important de joueurs clés pourraient ainsi rester à quai. La méthode particulière de Bielsa, c’est pour ça qu’on l’appelle el Loco.