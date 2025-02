Vinicius Jr a participé au rachat d’un club

Joueur star du Real Madrid avec Kylian Mbappé, Rodrygo et Jude Bellingham, Vinicius Jr (24 ans) fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, notamment concernant son avenir du côté de l’Arabie saoudite. Ce lundi, le Brésilien fait couler de l’encre pour un tout autre sujet. En effet, UOL révèle qu’un groupe d’investisseurs brésiliens et espagnols, lié et dirigé par Vini Jr, a finalisé l’achat du FC Alverca.

La publication auriverde précise que l’ailier «possède désormais environ 70% de la SAD» du club basé dans la région de Ribatejo, près de Lisbonne. «FC Alverca - Futebol, SAD annonce que Ricardo Vicintin a vendu sa participation qualifiée dans la société anonyme à un groupe d’investisseurs. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées en temps voulu», a précisé l’écurie de D2 portugaise dans un communiqué de presse officiel.